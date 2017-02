Balingen Samba und Sirtaki in den Kirchenbänken

Chorleiter Hermann Winterhalter zeigte sich erfreut über den starken Zuspruch, und Pfarrer Wolfgang Braun hob das Engagement des Chors für die gute Sache hervor.

Hermann Winterhalter, der die meisten Titel selbst arrangiert und mit eigenen Chorsätzen gestaltet hat, führte durch das Programm. Gleich zu Beginn entfaltete der Chor mit seinen etwa 40 Sängern, weiß und blau gewandet, seine volle Klangfülle mit dem rhythmisch pointiert vorgetragenen "Mighty Quinn" von Bob Dylan.

Ganz verhalten intonierten die Vokalisten "Heast as net, wia die Zeit vergeht" des Österreichers Hubert von Goisern. Gitarrensound und Jodler untermalten eindrucksvoll diese Komposition. Frisch und mit sichtlicher Begeisterung stimmte der Chor Johnny Nashs einzigen Hit an: "I Can See Clearly Now", der den Beginn eines wunderschönen Tages besingt.