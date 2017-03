Balingen "Salut Salon" ist tierisch originell

Balingen. Klassik funktioniert auch auf High Heels. Das haben die Geigerinnen Angelika Bachmann und Iris Siegfried mit ihren Kolleginnen Anne-Monika von Twardowski (Klavier) und Sonja Lena Schmid – wieder einmal – bravourös bewiesen. Der Lohn: minutenlanger Applaus und zwei Zugaben, plus ein Stelldichein mit dem Publikum nach einem fulminanten Abend: "Salut Salon" unterstützt seit mehr als 15 Jahren eine Musikschule in Südamerika, und so gingen die Damen im Foyer singend auf Spendensammlung. Davor lag ein Abend, wie nur diese vier Ausnahmemusikerinnen ihn auf die Bühne zaubern können.

Der Name war Programm: "Ein Karneval der Tiere und andere Fantasien". Da marschierten Löwen auf, saßen Erdmännchen im Publikum, es wurde nach Haien getaucht und sogar eine Schildkröte tanzte den Cancan. In diesem Fall hieß das: Das weltbekannte Stück, zu dem sonst in Paris die Beine geschwungen werden, geht auch in Zeitlupe. Vier bezaubernde Frauen haben das Balinger Publikum verzaubert. Mit tierisch origineller Klassik oder musikalischen Überraschungen wie einem Liebeslied an die Leuchtquallen der Tiefsee.

Dabei machten sie vor wenigen Komponisten halt und haben im Repertoire so gut wie alles ausgegraben, das wie der berühmte "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saens Viechereien aller Art vertont. Ausgraben reicht nicht. Salut Salon hat die Kompositionen gründlich abgestaubt und hervorragend neu interpretiert. Und ja, man darf auch die ganz großen Komponisten mal frech spielen. Man muss es nur können. Die Hamburgerinnen können es nicht nur, sie sind Meisterinnen auf den jeweiligen Instrumenten.