Balingen Salto Nullo für Zollern-Trio

"Hall hat uns überrollt"

Die dritte Niederlage in Folge musste Albstadt mit dem 1:4 bei Angstgegner SF Schwäbisch Hall hinnehmen. "Wir waren in den Zweikämpfen nicht so präsent wie der Gegner", erkannte Albstadts Trainer Alexander Eberhart. Bereits nach 23 Minuten lag Albstadt mit 0:2 im Hintertreffen. "Bis zur 25. Minuten hat uns Schwäbisch Hall überrollt, wir haben in dieser Phase überhaupt nicht ins Spiel gefunden und hatten keinen Zugriff auf das Spiel. Das 0:2 war noch schmeichelhaft für uns", zeigte sich Eberhart mit der Anfangsphase seiner Elf überhaupt nicht einverstanden. Vier Minuten später erzielte Hakan Aktepe das 1:2 aus Albstädter Sicht. Albstadt kam jetzt besser in Schwung, erzielte aber bis zum Seitenwechsel keinen weiteren Treffer mehr. "Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt, wir waren zwar überlegen, kamen aber nicht richtig zum Abschluss", so Eberhart. In der 53. Minute musste sein Team das 1:3 hinnehmen. "Bei diesem Gegentor müssen wir früher und besser verteidigen. Danach war die Partie entschieden", weiß der Albstädter Coach. In der 74. Minute sorgte Halls Bastian Joas für den 4:1-Endstand.

"Fehler gehören dazu"