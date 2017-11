Balingen Saliger ackert sich beim DRK ein

Saliger wechselte von einem privaten Klinikbetreiber in Bad Dürrheim nach Balingen. Zuletzt leitete er dort zwei psychiatrische Akutkrankenhäuser. Zuvor war er mehrere Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Krankenkassen tätig. Er ist gelernter Sozialversicherungsfachangestellter und hat sich zum Diplom-Betriebswirt weitergebildet. Er lebt zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Nähe von Rottweil. Nun freut er sich darauf, seine beruflichen Erfahrungen an neuer Wirkungsstätte einbringen zu können.

Insbesondere seine Erfahrung in der Leitung von Organisationseinheiten, seine langjährige Führungserfahrung und viele Verhandlungen mit Kostenträgern könnten ihm bei der Bewältigung der neuen Aufgabe helfen. "Natürlich gibt es auch einige Themenfelder in die ich mich komplett neu einarbeiten muss", so Saliger. Dazu möchte er die ersten Wochen nutzen. Er wolle die Mitarbeiter, Arbeitsabläufe und Themen des DRK intensiv kennenlernen, um dann im zweiten Schritt gemeinsam mit seinem Team neue Ideen und Handlungsfelder zu entwickeln und den Kreisverband auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. "Der Kreisverband Zollernalb hat in der Vergangenheit erfolgreiche Arbeit geleistet. Darauf möchte ich aufbauen und hoffe, meinerseits den einen oder anderen Impuls setzen zu können", sagt Saliger.