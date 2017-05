Balingen Safaa Cheikh Youssef erhält Preis

Die Preisträger des 59. Schülerwettbewerbs sind am Dienstag im Haus des Landtags in Stuttgart von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) geehrt worden. "Eure Arbeiten zeigen, dass wir eine engagierte und nachdenkliche Jugend im Land haben. Es lohnt sich, sich für unsere Demokratie und unsere Grundrechte tagtäglich einzusetzen", betonte sie.

Mehr als 3500 Schüler aus 194 Schulen hatten sich mit 2539 Arbeiten am Wettbewerb beteiligt, nahezu jeder zweite Teilnehmer hat einen Preis erhalten. Aras: "In allen politisch aktuellen Themen der Gegenwart haben sich Jugendliche engagiert. Ihr zeigt, dass Euch unsere demokratischen Werte am Herzen liegen, dass Ihr Euch einmischen und beteiligen wollt, damit unsere Welt noch ein bisschen besser Wert."

Mehr als 1500 Plakate sind zum Thema eingereicht worden. Dass Umweltthemen nicht vergessen werden, zeigt die hohe Beteiligung beim Thema Plastikkonsum und Umweltauswirkung. Fast 400 Schüler haben Ideen entwickelt, wie ein Leben mit weniger Plastik aussehen könnte. "Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin ein offenes Ohr und offene Augen für brisante Themen." Die Erstpreisträger dürfen sich über Bildungsreisen nach Bonn und Graz freuen.