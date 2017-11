Anlässlich des Jubiläum 500 Jahre Reformation gibt ein besonderer Projektchor mit rund 40 Sängern aus den evangelischen Kirchengemeinden Streichen-Zillhausen, Dürrwangen-Stockenhausen und Frommern am heutigen Samstagabend ein Konzert in der evangelischen Johanneskirche Zillhausen. Beginn ist um 19 Uhr. Unser Bild zeigt die Sängerinnen und Sänger während der Probe. Unter dem Motto "Darauf stehe ich – Luther und wir?!" will sich der Projektchor, der auf eine Initiative von Monique Baumann und Heike Rominger zurückgeht, dem Reformator Martin Luther mit Liedern vom Choral bis zum Pop-Oratorium nähern. Mit dabei sind Instrumentalisten an Piano, E-Bass, Schlagzeug und Flöte, es dirigiert Anna-Lena Eisele. Der Eintritt ist frei. Foto: Privat