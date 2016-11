Zollernalb Rufbus nur in Balingen und Albstadt gefragt

Aber warum wird der Rufbus in Hechingen nicht genutzt? Möglicherweise, so die Einschätzung des Verkehrsamts, "strebt der Verkehr am Wochenende eher in die Ballungszentren Albstadt und Balingen".

Ab dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember soll es weitere Verbesserungen geben; unter anderem gibt es Optimierungen im Bereich Bitz, Winterlingen und Albstadt, wo eine frühere Linie mit Einführung des Rufbusses eingestellt worden war. Das hatte nicht zuletzt zu einer Verlängerung der Fahrzeiten und Unmut bei den Fahrgästen geführt. Weitere Änderungen sollen – etwa zur besseren Erreichbarkeit von Zuganschlüssen – erfolgen. Auch einige Haltestellen sind hinzugekommen: in Gauselfingen und Grosselfingen sowie beim Gesundheitszentrum am Fürstengarten in Hechingen.