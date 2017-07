Balingen Rückschau fällt positiv aus

Bezirksjugendleiter Jürgen Ratzke begrüßte die anwesenden Vereinsvertreter im Sportheim des TSV Stetten a.k.M.. Unter den Gästen war auch Verbandsjugendleiter Michael Supper, sowie der Vorsitzende Hans Lehmann, der ein Grußwort an die Anwesenden richtete, und Jugendleiter Horst Ruf vom Gastgeber.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Ratzke auf die zweieinhalbjährige Amtszeit zurück. Er ging auf das VR-Cup-Endturnier auf Bezirksebene ein. Die Gesamtspielzeit werde im nächsten Endturnier durch ein kleineres Teilnehmerfeld reduziert. Bei diesen Turnieren werde gleichzeitig eine Talent-Sichtung stattfinden. Die Mädchen trugen ihr VR-Cup-Turnier im Oktober in Frommern auf dem Kunstrasenplatz aus. Durch das bessere Torverhältnis setzten sich die Mädchen des TSV Frommern durch. Ratzke ließ einige Highlights der Hallenmeisterschaften mit den Endturnieren und das Futsal Masters Revue passieren. Er beglückwünschte die erfolgreichen B-Juniorinnen des TSV Frommern zu ihrem dritten Platz im württembergischen Finalturnier in Wendlingen hinter zwei Bundesliga Teams.

Die Staffelleiter Andrea Bisinger für die B-, C- und D-Juniorinnen, Richard Türk (A-Junioren), Günter Wagner (B-Junioren), Hans-Joachim Polke (C–Junioren, A- und B-Junioren-Bezirkspokal), Hugo Uttenweiler (D-Junioren) sowie Daniel Failer und Hubert Pflumm für die E-Juniorenstaffeln berichteten über das abgelaufene Spieljahr in den von ihnen betreuten Staffeln und Ressorts. Wolfgang Schlude hatte die F-Jugend und Bambini Spieltage organisiert. Diese gingen ordnungsgemäß über die Bühne, da die Vorgaben der Fair-Play-Liga ohne Schiedsrichter größtenteils erfüllt wurden.