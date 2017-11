Balingen Rücklagen und Kredite sollen helfen

Das Gesamtvolumen des Haushalts bezifferte Schmid auf rund 20 Millionen Euro, was einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem aktuellen Etat entspreche. Er gab zu bedenken, dass es trotz steigender Steuereinnahmen, einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, "spürbar angestiegenen" Schlüsselzuweisungen sowie einer voraussichtlich gleich bleibenden Gewerbesteuer und höheren Gebühreneinnahmen nicht zu vermeiden sei, dass aus den Rücklagen rund 600 000 Euro entnommen werden müssten. Zudem sollen Kredite in Höhe von rund zwei Millionen Euro aufgenommen werden.