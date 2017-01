Balingen Rückblick und Vortrag

Bauer ist Professor und Leiter am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart und verantwortet dabei Projekte in den Bereichen Innovationsforschung und Technologie­management sowie Leben und Arbeiten in der Zukunft. Gerade erst wurde er von der Landesregierung zum Technologiebeauftragten für Baden-Württemberg bestellt.

Vor dem Vortrag von Wilhelm Bauer blickt Oberbürgermeister Helmut Reitemann auf das Balinger Jahr 2016 zurück. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Balingen. Die traditionelle Spendenaktion ist dieses Mal für das Frauenhaus.

Bereits ab 15 Uhr wird im Konferenztrakt der Stadthalle wieder Kinderbetreuung angeboten.