Balingen Rückblick aufs Jahr

Mit einem Denkspruch erinnerte er in seinem Rückblick an viele schöne Erlebnisse im vergangenen Jahr, so an die guten Ergebnisse beim Bundesseniorensportfest in Bad Füssing und beim Frauenmehrkampftag in Balingen. Mit Bedauern gab er bekannt, dass die langjährige Übungsleiterin Ursula Schneider 2017 ausscheidet.

In einer Vorschau auf das kommende Jahr nannte Fett den 32. Württembergischen Frauenmehrkampftag im Mai in der Kreissporthalle und die siebentägige Reise nach Altenmarkt in Österreich im Juli.

Nach den Ehrungen verdienter Mitgliedern sagte Abteilungsleiter Heinz-Dieter Fett, dass dies eine seiner schönsten Aufgaben sei. Denn wo es keine Ehrungen gebe, gebe es auch kein intaktes Vereinsleben. Mit vielen Gesprächen und einem gemütlichen Beisammensein endete die Abschlussfeier.