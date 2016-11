Balingen RP knallhart: Umweltzone kommt

Der Balinger Gemeinderat hatte im Oktober die Umweltzone als "unverhältnismäßig" bewertet; dies auch deshalb, weil der Luftreinhalteplan wegen geringfügig überhöhter Stickoxidwerte in Endingen ins Rollen kam und von der Umweltzone nun das gesamte Stadtgebiet erfasst ist.

Mit Blick auf ältere Stinker hat das baden-württembergische Verkehrsministerium einen Tipp parat: "Man muss es nicht verschrotten, außerhalb der Umweltzonen, die sich in der Regel auf größere Städte beschränken, kann man es weiterhin fahren." Dieser Tipp läuft in Balingen auch deshalb ins Leere, weil man als Balinger oder Bewohner der Stadtteile ein Auto ohne grüne Plakette innerhalb des Stadtgebiets künftig nicht mehr ohne Verstoß gegen die Bestimmungen der Umweltzone bewegen kann. "Unberechtigte Aufenthalte in der Umweltzone" können laut Verkehrsministerium mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro geahndet werden.

Ebenso als "unverhältnismäßig" und "wirkungslos" hatte der Balinger Gemeinderat im Oktober die vom RP angedachte Beschränkung des Tempos auf der Bundesstraßen-27-Ortsdurchfahrt in Endingen bezeichnet – wie sich nun zeigt: ebenfalls ohne Erfolg. Auch an dieser Maßnahme hält das RP Tübingen fest. Das Tempolimit von 30 Stundenkilometern, das in Endingen seit 2012 bereits nachts zwischen 22 uns 6 Uhr morgens einzuhalten ist, gilt damit ab 1. Januar 2017 rund um die Uhr. Der Endinger Ortschaftsrat hatte sich, entgegen dem gesamtstädtischen Gremium, für beide Maßnahmen ausgesprochen.

Zur Aufstellung des Luftreinhalteplans sei man aufgrund der überschrittenen Grenzwerte "zum Schutz der menschlichen Gesundheit" gesetzlich verpflichtet, teilt das RP mit. Durch die Umweltzone und das Tempo-30-Limit in Endingen, zusätzlich durch die erwartbare "Verbesserung der Fahrzeugflotte" werde die Belastung durch Stickoxide so gesenkt, dass sie unterhalb des Grenzwerts von 40 Mikrogramm sinken werde. Weitere Verbesserungen werde die Linksabbiegespur auf der Endinger Ortsdurchfahrt sowie der neue Kreisverkehr an der Wilhelmstraße in der Balinger Innenstadt bringen.

Die Tübinger Behörde teilte ebenso mit, dass man bei der Aufstellung des Luftreinhalteplans "großen Wert" darauf gelegt habe, die Bürger zu beteiligen. Zwei Infoveranstaltungen habe es gegeben, 19 Stellungnahmen zum Luftreinhalteplan seien geprüft und bewertet worden. Ob das zur Beruhigung beiträgt? Baudezernent Wagner sagte, er rechne insbesondere bei der Umweltzone mit "erheblichem Widerstand der Bevölkerung".