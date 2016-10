Balingen Royaner zeigen Kunst

"2012 habe ich das 20. Jubiläum der Kunstschule mit einer Ausstellung bei uns in Royan gefeiert, nun hatte ich die Idee, einen Kulturaustausch mit unseren Partnerstädten zu initiieren", sagt Serge Mottet, Leiter der Kunstschule Royan. Bereits 2015 haben daraufhin Balinger Dozenten und Kunstschüler ihre Bilder in Royan gezeigt. Nun startet die Schau der Kunstschule Royan: L’Atelier des Arts plastiques ist in Balingen zu Gast.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 27. November. Die Kunstwerke können montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr besichtigt werden.