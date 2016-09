Balingen Roßwangener Sänger genießen Weinprobe

In Gutach beim Vogtsbauernhofmuseum wurde zunächst ein reichhaltiges Frühstück eingenommen. Die Stunden im Museum vergingen im Anschluss wie im Flug. Auch die mitgereisten Kinder hatten sichtlich viel Spaß.

Nach der Mittagszeit fuhr der Bus nach Ortenberg bei Offenburg. Schon von weitem konnte man das Wahrzeichen des Ortes sehen: eine auf einem Hügel in Mitten der Weinberge gelegenen Burg. Diese kann teilweise besichtigt werden, wird aber auch als Jugendherberge genutzt.

Mit drei Traktor-Planwagengespannen wurden die Reisenden abgeholt und in Richtung der Weinberge transportiert. Auf einem schönen Aussichtspunkt genossen die Teilnehmer dann die erste Weinprobe und hörten den Fahrern der Gespanne zu, die Interessantes rund um den Weinanbau zu erzählen wussten. Im Anschluss ging es für die Gruppe in ein Landgasthaus, in dem sie den Tag ausklingen ließ.