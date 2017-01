Balingen Rossmann-Baustelle: Denkmalpflege gibt grünes Licht

Diese werde laut Schmid nur wieder aufgenommen, wenn weitere archäologische Befunde wie Reste der Stadt- und Zwingermauer oder von Gebäuden auftauchen sollten. Derzeit bestünden keine Bedenken gegen die Fortführung des Vorhabens, so ihre Einschätzung.

Daher werden im nächsten Schritt die Garagen, die auf dem Grundstück stehen, abgebrochen, erklärt Bauprojekta-Chef Bernd Eberhart. Danach gehe es an den Bau der Tiefgarage, bevor mit dem Rohbau begonnen werde.

Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Verzögerungen gekommen sei – so hat der Bau des Kreisverkehrs in der Wilhelmstraße länger als geplant gedauert –, hofft Eberhart, dass die Baumaßnahme schnell Fortschritte macht. Er geht davon aus, dass der Drogeriemarkt Rossmann wie geplant im Sommer 2018 in das dann neue Geschäftshaus einziehen kann.