Balingen Rollerkids besuchen Diasporahaus

Balingen. Schüler der Grund- und Mittelstufe des Diasporahauses in Balingen haben ihr Können auf Inlineskates bewiesen. Schon früh am Morgen war das "Rollerkidsmobil" in der Jakob-Beutter-Straße vorgefahren. Zunächst wurden die passenden Skates ausgesucht, dann die Schutzkleidung angelegt. Anschließend begann das Training.