Balingen Riedbachbrücke ist die marodeste

Ab Note 3 wird es haarig: Standsicherheit beziehungsweise Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Letzteres heißt, dass Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Nutzungseinschränkungen umgehend oder sofort erforderlich sind. Von den 50 Brücken in der Baulast des Landkreises fallen lediglich drei in die letzte Kategorie. Allerdings geht das Straßenbauamt davon aus, dass demnächst fünf weitere Bauwerke "die Schwelle der Sanierungsbedürftigkeit erreichen" werden.

Aufgrund der Haushaltssituation müsse man sich auf eine "vertretbare Aufteilung der Sanierungsmaßnahmen" einigen, heißt es in den Sitzungsunterlagen, die dem Kreistagsausschuss zur Beratung vorlagen. Ziel müsse es sein, Jahr für Jahr mindestens eine Brückensanierung durchzuführen. Dafür werden Kosten von jeweils 250 000 bis 300 000 Euro veranschlagt. Erfahrungsgemäß kostet eine Brückensanierung 1500 Euro je Quadratmeter Brückenfläche, ein Neubau durchschnittlich 2500 Euro je Quadratmeter.

Am dringlichsten ist derzeit die Sanierung der Riedbachbrücke unter der Kreisstraße 7128 innerorts in Geislingen, die mit 3,4 benotet worden ist. Die Planung dieser Sanierungsmaßnahme hat bereits begonnen. 2017 bis 2018 ist die Zwerenbachbrücke bei Ostdorf an der Reihe (Note 3,0), danach die Keinbachbrücke bei Erlaheim (ebenfalls 3,0) und bis 2020 schließlich die Reichenbachbrücke in Hechingen-Stetten (2,7).