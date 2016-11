Balingen "Richtig gut, vor Stars zu singen"

Nach erfolgreicher Online-Bewerbung musste Strothmann bereits im Februar zunächst ein Casting in Stuttgart überstehen. Danach wurde es gleich ein wenig verrückt: Im Anschluss an einen Auftritt mit ihrer Band in Lahr wurde sie mit einem Schnellticket in den Europa-Park Rust "gelockt", wo plötzlich "The Voice"-Moderator Thore Schölermann samt Kamerateam auftauchte und sie persönlich zur Vorrunde in Berlin einlud.

Nach den erfolgreich überstandenen Vorrunden ging es nun also zu den "Blind Auditions". Auf die Frage nach ihrem Wunsch-Coach zögert sie keine Sekunde: "Wie jede Frau hätte ich am liebsten natürlich Samu. Er passt aber auch musikalisch am besten zu mir." Ansonsten würde sie sich auch über "die Fantas" als Coaches freuen –­ gemeint sind Smudo und Michi Beck von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier. "Das sind einfach coole Socken und dazu noch Schwaben", sagt Strothmann.

Wie auch immer das Casting für sie ausgeht –­ sie sieht sich in jedem Fall um eine Erfahrung reicher und außerdem möchte sie in der Show auch gezielt Eigenwerbung betreiben: "Ich will für meine Band und für mich selbst einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen." Das sieht sie als wichtige Voraussetzung, um ihren Traum zu erfüllen, um "irgendwann einmal von der Musik leben zu können."

Aber darauf will sie sich nicht verlassen. Daher arbeitet sie bereits im zweiten Lehrjahr als Medizinische Fachangestellte im Krankenhaus. Dabei betont sie, wie dankbar sie für die Toleranz ihrer Ausbilderin sei, die ihr bei all den Castings und Auftritten keine Steine in den Weg lege und sich immer für sie einsetze.

Dass die Musik aber nicht immer oberste Priorität haben kann, merkte sie noch in ihrer Schulzeit: Da wollte sie sich eine Zeit lang nur auf Musik konzentrieren, bis sie ihr Abitur abbrach und feststellte: "So schnell wie es mit der Musik nach oben geht, kann es auch wieder runter gehen. Deswegen brauche ich ein zweites Standbein."

Mit dem Job im Krankenhaus ist Strohmann ebenfalls glücklich. Es bleibe zwar ihr Plan, langfristig noch härter dafür zu arbeiten, um mit ihrer Band den Durchbruch zu schaffen, aber darauf versteifen will sie sich nicht – stattdessen will sie nun erst einmal ihre Ausbildung "gut zu Ende bringen". Danach steht ihr die Welt noch ein Stück weiter offen.