Balingen Restkarten für Hirschhausen als "Wunderheiler"

Balingen. Mit Eckart von Hirschhausen macht einer der renommiertesten Kabarettisten morgen, Mittwoch, erstmalig Station in Balingen. Ab 20 Uhr präsentiert er sein neues Programm "Wunderheiler – wie sich das Unerklärliche erklärt" in der volksbankmesse. Restkarten gibt es noch an der Abendkassen.