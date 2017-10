Balingen Repaircafé zieht ins Generationenhaus

Balingen. Einige Staubsauger, Radiowecker, CD-Player, kaputte Kleidungsstücke, Drucker und Mixer wurden seit Februar 2015 vor dem Mülleimer gerettet. Jeden ersten Freitag im Monat wurden im Repaircafé im Balinger Bahnhof defekte Elektrogeräte, Kleidungstücke oder Spielzeuge repariert. Jedoch legen hier keine Profis Hand an: Die kaputten Gegenstände wurden vom Besitzer mithilfe der erfahrenen Handwerker selbst repariert.

Obwohl das Repaircafé an seinen Öffnungstagen gut besucht war, sieht Initiatorin Heinke Grieshaber den Bahnhof nicht als perfekten Ort dafür an. Was ihr dort fehlte, war ein fester Raum, in dem die Werkzeuge gelassen werden konnten. Zudem kam für sie die Café-Komponente zu kurz. Schließlich stecke hinter der Idee des Repaircafés nicht nur das Reparieren defekter Gegenstände, sondern auch die Begegnung, das Miteinander, das Voneinander Lernen. Gerade deswegen findet Grieshaber, dass das Repaircafé perfekt ins Generationenhaus in der Filser­straße passe. "Wir möchten uns in Balingen dorthin verpflanzen, wo wir hingehören."

Als Grieshaber vor zwei Jahren das Repaircafé gründete, wollte sie darin den Wissensaustausch zwischen den Generationen fördern. "Es gibt sicher gestandene Handwerker, die ihre Erfahrung im Reparieren an junge Menschen weitergeben. Im Gegenzug können diese beispielsweise bei Computerfragen helfen."