Balingen Rentnerpaar stirbt an Schussverletzungen

Balingen-Frommern - Das ältere Ehepaar, deren Leichen am Freitag in Frommern gefunden worden waren, ist durch Schussverletzungen gestorben. Das sei das Ergebnis der Obduktion, teilte die Staatsanwaltschaft Hechingen am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Hinweise auf eine Gewalttat mit Beteiligung Dritter gebe es keine. Die Ermittler gehen, wie bereits vermutet, von einem erweiterten Suizid aus.