Balingen "Relativ wenig für die Ortsteile drin"

Der Weilstettener Ortschaftsrat hat über das Konzept bislang noch nicht gesprochen. "Das erscheint mir noch etwas zu früh zu sein", sagt Schneider. Zum einen gebe es noch keine konkreten Überlegungen über die baulichen Rahmenbedingungen; wichtig sei dabei allerdings, dass Investitionen nicht nur in die Innenstadt gingen. Zum anderen seien Überlegungen zur Beteiligung am Programm eher für die Vereine relevant; doch wer wisse schon, wie die Vereinsstrukturen in acht Jahren aussehen werden? "Aber das Thema wird uns noch lange beschäftigen."

"Ein bisschen mau", seien die Möglichkeiten ausgefallen, die Stadtteile zu präsentieren, findet Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter. Es werde relativ schwer, Besucher zu Veranstaltungen abseits der Kernstadt zu bringen: "Es wird eine Gartenschau der Stadt Balingen", ist er überzeugt.

Trotzdem wolle man sich mit Beiträgen zum Programm einbringen und versuchen, mit anderen Stadtteilen zusammenzuarbeiten: "Wir machen mit und präsentieren uns." Die Vereine überlegten schon, was sie tun könnten.

Immerhin: Engstlatt werde dank des geplanten Radwegs noch eher von der Veranstaltung profitieren als beispielsweise Ostdorf.

Ostdorfs Ortsvorsteher Helmut Haug kann sich vorstellen, dass die Gartenschau sich durchaus vorteilhaft auf die Ortsteile auswirken kann. Daher will er das Gespräch mit seinen Kollegen suchen, um zu klären, ob "mit einer Stimme" die Wünsche vorgetragen werden können.

Thomas Meitza, Ortsvorsteher von Endingen, rechnet damit, dass der Ortsteil in die Gartenschau im Anschluss an das Messegelände eingebunden werden wird. Er will daher das Thema auf die Tagesordnung des Ortschaftsrats setzen. Meitza verweist darauf, dass Endingen bereits von den geplanten Hochwasserschutz-Maßnahmen profitieren werde.

Carsten Stuck, Ortsvorsteher in Erzingen, geht davon aus, dass eine Anbindung schwierig sei, weil es dafür nur den Radweg gebe. Daher soll die Konzentration einem Konzept für die Innenstadt gelten, was aber nicht bedeuten könne, dass in den kommenden Jahren in den Teilorten nichts mehr passiere.

Zwiespältig fällt die Einschätzung von Heselwangens Ortsvorsteher Berthold Roller aus: Das Projekt an sich sei "sicher wichtig, davon können Balingen und die Ortsteile profitieren". Die anfängliche Euphorie sei aber angesichts des Konzepts des Büros Senner der Ernüchterung gewichen: Er, Roller, und die anderen Ortsvorsteher sähen wenige Ansätze, die Ortsteile in dauerhafte Maßnahmen und Einrichtungen einzubinden.

Die kulturtreibenden Vereine würden sich auf jeden Fall am Programm der Schau beteiligen. Man müsse aber auch darüber diskutieren, was man beispielsweise hinsichtlich Wanderwegen oder Naherholung noch tun könne – "damit wir alle etwas davon haben."

Schwierig ist es nach Ansicht von Streichens Ortsvorsteher Heinz Jenter, gerade die abgelegenen Ortsteile zu integrieren. Damit sie nicht außen vor blieben, müsse dafür gesorgt werden, dass die Ortsteile sich wenigstens bei der Gartenschau präsentieren und für sich werben können.

In Zillhausen wird der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am 22. März über dieses Thema diskutieren. Ortsvorsteher Björn Gruner will dem Gremium nicht vorgreifen.