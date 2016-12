Balingen Regionale Unternehmer als große Vorbilder

Albstadt/Balingen. In der Bäckerei Koch in Engstlatt berichteten Thomas Koch (Bäcker- und Konditorenmeister) und seine Frau über ihr Unternehmen. In Ebingen empfing Rainer Gunsch-Boss die potenziellen Gründer von morgen bei der Boss Lubricants GmbH & Co.KG.

Die Geschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen, Sylvia Weinhold, begrüßte die Interessierten im Bus der Gründungsoffensive. Man wolle den Gründungsinteressierten mit der Ausfahrt Mut machen und Wege aufzeigen.

Dass es Mut braucht, sich in die Selbstständigkeit zu wagen, bestätigte Bäcker- und Konditormeister Thomas Koch in der Engstlatter Traditionsbäckerei. 2014 hat er den Familienbetrieb in vierter Generation von seinem Vater übernommen. Wie die Zukunft aussehen sollte?