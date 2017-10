Balingen Regel: keine Personen

Anlass ist die Diskussion um einen Namen für das Schulzentrum Frommern. Die Fraktionssprecher Werner Jessen, Uwe Jetter und Dietmar Foth setzen sich für einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der November-Sitzung ein, in dem festgehalten wird, dass Schulen in städtischer Trägerschaft nicht nach natürlichen oder juristischen Personen benannt werden sollen. Man solle an der Tradition festhalten, dass nur Orte oder Gewanne den Namen abgeben sollen.

Eine Namenswahl nach Personen führe immer wieder zu kontroversen Diskussionen, welche niemals befriedigend enden könnten, so die Antragsteller. Damit wollen sie klarstellen, "dass ein Denk- und Diskussionsprozess zu Namen von Personen für einen Schulnamen sich aktuell und künftig erübrigt".