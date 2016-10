Balingen Reformation, Flüchtlingsarbeit, Burnout

Hier einige Beispiele: In Geislingen finden drei Informationsabende zur Flüchtlingsarbeit statt. Zum Auftakt am Dienstag, 11. Oktober, geht es um Rechtsfragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. In Täbingen ist am 13. Oktober der zweite Themenabend im Rahmen der Reihe über mutige, intelligente und selbstbewusste Frauen der Reformation. Unter dem Motto "Ein Platz an der Sonne" beginnt am Freitag, 14. Oktober, in Laufen ein vierteiliger Glaubenskurs. Ein Fachvortrag am 20. Oktober in Hechingen informiert über den Umgang mit Traurigkeit bei Kindern und Jugendlichen.

Das Reformationsjubiläum wird am Donnerstag, 10. November, in Balingen eröffnet. Bis zum 31. Oktober 2017 gibt es dazu eine Fülle von Veranstaltungen. Ein Höhepunkt ist das musikalische Theaterstück "Play Luther", das am 13. November in Ebingen aufgeführt wird.

Vorträge und Tagungen