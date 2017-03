Balingen Rat nach Kirchner-Schau für Neuausrichtung

"Wir müssen uns als Kunststadt neu erfinden", sagte FDP-Mann Dietmar Foth. Dabei müsse man die Balinger mitnehmen, die Region einbeziehen – am besten wäre es, wenn sich aus der Stadt heraus diese neue Kunststadt entwickle, so Foth weiter.

Die Balinger stärker einbinden – das wünscht sich auch Alexander Maute (SPD). Man müsse es so ausrichten, dass die hiesige Bevölkerung Kunstausstellungen – in welcher Form auch immer – als "ihre Sache" begreife. Bei Kircher habe das nicht geklappt: Nur sechs Prozent der Balinger waren in der Ausstellung – aber bezahlen mussten sie sie samt der Verluste zu 100 Prozent, so Maute. Von der Stadtverwaltung erwarte er "zeitnah konzeptionelle Überlegungen", wie es mit Kunst und Kultur weitergehen soll.

Als "deprimierend" bewertete Werner Jessen (Freie Wähler) die Kirchner-Bilanz. Man müsse konstatieren, dass diese Form von Ausstellungen und diese Art der Kunst – zuletzt wurden in Balingen vor allem Werke der Klassischen Moderne gezeigt – "nicht mehr zieht". Jessen regte an, einen Arbeitskreis zu bilden, bestehend aus Künstlern, Vertretern der Stadthalle und des Gemeinderats; dieser solle sich Gedanken über eine Neuausrichtung machen.

Gegen eine solche Vorgehensweise sprach sich Conny Richter (Grüne) aus. Kunst sei wild und frei, Kunst könne man nicht in einem Arbeitskreis planen, nicht von oben herab verordnen. Man solle auch nicht versuchen, "auf Biegen und Brechen" etwas Neues zu finden, sondern der Sache Zeit geben. Ihr sei nicht bange, so Richter, dass sich in Balingen etwas Kreatives neu entwickeln werde.