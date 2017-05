Balingen Rampe macht Zugang beschwerlich

Balingen-Dürrwangen. In der Sitzung des Gremiums wies Ortsvorsteher Stephan Reuß darauf hin, dass es sich um keinen barrierefreien Zugang handele, da dieser ein Gefälle von mehr als sechs Prozent habe. Es gebe zwar eine DIN-Vorschrift, dass barrierefreie Zugänge geschaffen werden müssten, doch diese gelte nur für Neubauten. Der DIN-Norm werde aber entsprochen, wenn alle zehn Meter ein so genannter Verweilplatz angelegt würde. Doch das sei für Dürrwangen keine Lösung, eine andere müsse her, waren sich die Räte einig – zumal daran erinnert wurde, dass dieses Problem dem Gremium schon seit einigen Jahren unter den Nägel brenne.

Wie Rathaus-Sprecher Jürgen Luppold auf Anfrage mitteilte, denke das Tiefbauamt daran, erneut die Variante zu unterbreiten, die es bereits 2012 ausgearbeitet hatte. Damals wurde vorgeschlagen, einen nahezu ebenerdigen Zugang über die Heckäcker­straße zu schaffen. Dort könnten auch Stellplätze angelegt werden. Dieser Vorschlag sei damals aber nicht weiter verfolgt worden, so Luppold weiter.

Seinen Worten nach sei auch ein Geländer bei der bestehenden Auffahrt eine Möglichkeit, den Zugang zum Friedhof zu erleichtern. Aber auch diese Variante sei nicht neu und bereits beim Ortsumgang 2015 vorgebracht worden. Zu einer Umsetzung sei es ebenfalls nicht gekommen.