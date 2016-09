Balingen Rätselraten um die "Alte Säge"

Dass das so gekommen ist, verwundert in Weilstetten viele. Der Betrieb, den Familie Gräßler in dem Gasthaus wieder aufgebaut hatte, lief. Angeboten wurde in den rustikal eingerichten Räumen sowie auf den Plätzen im Biergarten leckere regionale Küche sowie ein regelmäßiger Mittagstisch.

Mitarbeiter sind entlassen

Anfang August machte die "Alte Säge" zunächst Urlaub. Aus den Betriebsferien wurde indes eine Schließung, die bis heute andauert. Mittlerweile wurde der Urlaubs-Hinweis durch einen Zettel ersetzt, wonach wegen Krankheit vorübergehend geschlossen sei.