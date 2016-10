Balingen Radler unterstützen Patienten

Die Hobby-Mountainbiker in ihren grünen Trikots unter Führung von Pfarrer Christof Seisser haben wie in den Vorjahren am "Albstadt Bike Marathon" teilgenommen und Spenden gesammelt. Bei diesem Rad-Event hatten sie ihr Banner mit einem Spendenaufruf aufgespannt, ebenso bei der parallel stattfindenden Bizerba-Veranstaltung zum Firmenjubiläum.

Im Senator-Kraut-Haus in der Hindenburgstraße sind neben der Außenstelle der Tübinger Krebsberatungsstelle auch die kirchliche Sozialstation und die ökumenische Hospizgruppe untergebracht. Deren Koordinator Eduard Maass, Mitglied im "Senator-Kraut-Team", hat Räume für die Krebsberatung zur Verfügung gestellt. Das Haus ist dank finanzieller Förderung durch Frigga Kraut ausgebaut und mit einem Aufzug ausgestattet worden.

Die Idee der Krebsberatungsstelle in Balingen ist laut Martin Wickert aus dem Gedanken heraus entstanden, Krebspatienten aus dem Zollernalbkreis, die zur Behandlung zum Tübinger Klinikum fahren müssen, Wege zu ersparen. Die Beratungsstelle bietet Unterstützung bei rechtlichen Problemen oder psychischen Belastungen.