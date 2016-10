Zwölf Teilnehmer des "Treffpunkt60plusminus" trafen sich zur vierten Rad-Ausfahrt. Es ging über Dotternhausen, Dormettingen und den Waldhof nach Rosenfeld. Alle genossen den sonnigen Herbsttag und freuten sich an den bunt verfärbten Wäldern sowie an den Alpaka-Ziegen am Wegesrand. Nach einem Café-Besuch machte sich die Gruppe auf den Heimweg. Foto: Privat