Balingen Rachmaninow mit Starpianist Daniil Trifanov

Der 25-jährige, in Nischni Nowgorod (vormals Gorki) geborene Daniil Trifonov zählt seit dem Gewinn des Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerbs im Jahr 2011 nicht nur zu den technisch überragenden, sondern auch musikalisch interessantesten Pianisten der jüngeren Generation. Nachdem bereits ein Mitschnitt seines umjubelten Debüts in der New Yorker Carnegie Hall auf CD erschienen war, legte Trifonov 2015 auf Tonträger seine Interpretationen einiger der anspruchsvollsten Variationenwerke von Sergej Rachmaninow vor. Trifonov gibt mit diesem Konzertprogramm sein Solistendebüt bei den Berliner Philharmonikern.

Die Kino-Vorstellung beginnt am 31. Dezember um 17 Uhr. Zusätzlich zu der Konzertübertragung werden exklusive Interviews und ausführliche Werkeinführungen mit Einblicken in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geboten.

Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten sind unter www.zollernalb-ki nos.de zu finden.