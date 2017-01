Balingen Quote steigt im Januar leicht

Zollernalbkreis. Insgesamt ist die Arbeitslosenquote im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Balingen – also in den Landkreisen Zollern­alb und Sigmaringen – auf 3,7 Prozent gestiegen.

Für den Zollernalbkreis ergibt sich laut Statistik der Arbeitsagentur eine Quote von 3,8 Prozent. Im Hauptagenturbezirk Balingen liegt die Quote jetzt bei drei Prozent, in Albstadt bei 4,6 Prozent und in Hechingen bei 3,5 Prozent. Der Bezirk der Geschäftsstelle Sigmaringen, der mit dem Landkreis identisch ist, kommt auf eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent.

Im Zollernalbkreis gibt es derzeit insgesamt rund 3920 Arbeitslose (Albstadt 1760, Balingen 960 und Hechingen 1200), im Landkreis Sigmaringen sind 2580 Arbeitslose registriert.