Balingen Quintett erreicht Zwischenrunde

Eine souveräne Vorstellung zeigten die C-Junioren der TSG Balingen in Schwenningen, die mit drei Siegen und zwei Unentschieden Rang zwei in ihrer Gruppe belegten und somit die nächste Runde erreichten. TSG-Trainer Klaus Steidle war zufrieden: "Die Jungs haben gut gespielt."

Auf Kurs lagen die C-Junioren des FV Rot-Weiß Ebingen nach ihren ersten vier Partien in Biberach. Doch nach zwei Niederlagen in den letzten beiden Begegnungen verpassten sie als Tabellenvierter am Ende die Zwischenrunde noch denkbar knapp. Die C-Junioren des TSV Frommern erreichten indes die nächste Runde. Beim Vorrundenturnier in Biberach zeigten die Schwarz-Gelben eine starke Vorstellung und blieben mit drei Siegen und drei Unentschieden ungeschlagen.

Endstation war die Vorrunde für die D-Junioren der SG Schömberg. Die Stauseestädter verloren zwar nur ein Spiel, blieben aber in den restlichen vier Partie, die Unentschieden endeten, ohne Sieg und mussten so am Ende mit Rang fünf vorlieb nehmen. "Schade, da wäre mehr drin gewesen", weiß SG-Trainer Frank Schneider, "Aber für die Jungs war es eine gute Erfahrung."