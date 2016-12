Balingen Prüfer decken Unregelmäßigkeiten auf

Balingen. Andrea Maute, die Leiterin des Rechnungsprüfungsamts, verweist in ihrem Bericht zum Haushaltsjahr 2015 unter anderem darauf, dass der Gemeinderat dem Balinger Gymnasium Geld bewilligt hatte, mit dem Lehrmittel, unter anderem Computer, angeschafft werden sollten. Das hatte die Schule im Vorfeld auch so beantragt. Was mit dem Geld aber gekauft wurde, waren Einrichtungsgegenstände für die Lehrer-Lounge. "Dadurch standen für die genehmigten Gegenstände nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung", hält Maute fest. "Die angemeldeten Beschaffungen konnten nicht mehr getätigt werden."

In einem anderen Fall wurden an der gleichen Schule Baumaßnahmen vorgenommen, die so nicht geplant waren. Die Mittel dafür waren deshalb auch nicht im Haushalt eingestellt. Sie wurden stattdessen aus den Töpfen "laufende Geschäftsausgaben" oder "Unterhaltung der Grundstücke" entnommen – ohne die notwendige Zustimmung durch den Gemeinderat einzuholen.

Für Ulrich Teufel (SPD) handelt es sich bei diesen Vorgängen um keine Lappalien. Die Schulleitung habe nicht nur ihre Kompetenzen überschritten. Es sei auch der Gemeinderat übergangen worden, dessen ureigenes Recht es sei, den Haushalt zu beschließen und so zu bestimmten, wofür Gelder ausgegeben werden.