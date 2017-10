Balingen Proben für "La Bohème" laufen auf Hochtouren

Freitagabend in der Balinger Stadthalle. Geschäftiges Treiben auf, neben und hinter der Bühne. Es wird gesungen, rezitiert und getanzt – die erste Bühnenprobe des gesamten Ensembles findet statt. Alle Protagonisten, die der 17. Auflage der Balinger Eigenproduktion Leben einhauchen, sind da. Nur die Musiker von Dietrich Schöller-Manno werden erst diese Woche dazustoßen. Während sich die Mitglieder der arcademia sinfonica noch in heimischen Gefilden hoch konzentriert auf ihren musikalischen Part vorbereiten, geht es auf der Bühne bereits hoch her.

Jünger und dynamischer als bisher solle die diesjährige Produktion werden, sagt Stadthallenchef Matthias Klein am Rande der ersten großen Probe. So habe man nach dem Abschied des langjährigen Regisseurs Gordon McKechnie einen kompletten Generationenwechsel vollzogen. Mit Gillian Hughes habe man eine Regisseurin gefunden, die neue Ideen in das bewährte System bringe, das den Balinger Opernchor in den Mittelpunkt jeglicher Produktion stelle.

Die rührige Theaterpädagogin Hughes ist am evangelischen Firstwaldgymnasium in Mössingen beschäftigt und hat unter anderem schon mit dem Theater Lindenhof zusammengearbeitet. Neben ihrem eigenen Fachwissen bringt die gebürtige Engländerin gleich noch Mitglieder ihres Schülerchores aus Mössingen ein sowie ausgewiesene Fachleute für Bühnenbild und Videoprojektion. "Uns war es wichtig, Kinder und Jugendliche noch mehr in unsere Eigenproduktion zu integrieren", betont Klein. Er freue sich daher besonders, dass neben den Schülern aus Mössingen auch Vertreter der Balinger Sichelschule und der Musikschule Hübner im Schülerchor mitwirken.