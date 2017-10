Balingen Préludes und virtuose Etüden

Balingen. Am Freitag, 6. Oktober, spielt ab 20 Uhr der international renommierte Pianist Benjamin Moser im Großen Saal der Stadthalle Balingen.

Benjamin Moser stammt aus einer Musikerfamilie: Seine kanadische Mutter Edith Wiens ist Sängerin und sein Vater Kai Moser Cellist. Auch sein Bruder Johannes ist Cellist.

Der Pianist erhielt bereits als Sechsjähriger Klavierunterricht. Noch als Schüler begann er mit dem Klavierstudium an der Münchener Hochschule. An der Universität der Künste in Berlin studierte er dann als Meisterschüler bei Klaus Hellwig.