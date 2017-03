Balingen Posaunenbläser ausgezeichnet

Urkunden überreichte die Bezirksposaunenwartin Karin Dengler. Für ihre lange Verbundenheite geehrt wurden Friedhelm Sieber für 50 Jahre, Mathias Fritz für 40 Jahre, Elisabeth Schühle für 25 Jahre sowie Bernd Schelling und Martin Schühle für jeweils zehn Jahre.

Sie alle erhielten eine Urkunde des Evangelischen Jugendwerks. Als besondere Würdigung überreichte Karin Dengler einen persönlichen Dankesbrief des Landesposaunenwarts Hans-Ulrich Nonnenmann an Friedhelm Sieber.

Dengler betonte in ihren Dankesworten die starke Gemeinschaft der Bläser – im Posaunenchor Ostdorf, im Kirchenbezirk und weit darüber hinaus. Bläserarbeit verbinde, so Dengler. Das zeige sich am Beispiel Ostdorf auch daran, dass die Musiker oft noch treu dem Chor angehören, auch wenn sie schon lange aus Ostdorf weggezogen sind, oder darin, dass neu zugezogene Bläser im Chor aufgenommen werden und von Anfang an dazu gehören.