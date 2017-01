Balingen Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

Balingen. Die Betroffenen reagierten in allen Fällen richtig und verständigten zeitnah die richtige Polizei. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Der männliche Anrufer rief mit einer Nummer der Polizei Stuttgart (0711/8 99 01) und fragte die Gesprächsteilnehmer über persönliche Dinge wie Schmuck und Bargeld aus. Alle Angerufenen reagierten misstrauisch auf die Fragen des angeblichen Polizisten, der sich "Wolf" nannte, und verständigten entweder direkt die Polizei oder nahe stehende Personen.

Die Methode der Abzocker ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen nicht neu. Sie geben vor, beispielsweise Polizeibeamte zu sein, erschleichen das Vertrauen ihrer Gesprächspartner und fragen sie über Bargeld, Wertsachen und andere sensible Dinge aus. Das Perfide an der Sache ist, dass die verwendete Telefonnummer, die beim Opfer auf der Telefonanzeige erscheint, tatsächlich zur angegebenen Behörde gehört. Sie ist jedoch vorgetäuscht. Im Fachjargon spricht man hier vom so genannten Call-ID-Spoofing. Folgen solcher Anrufe können Einbrüche in die betreffenden Objekte sein oder das direkte Abholen der Beute zur angeblich sicheren Verwahrung. Obwohl schon des Öfteren über solche Straftaten berichtet wurde, fallen immer wieder gutgläubige Leute auf die Methode herein.