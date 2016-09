Balingen "Pförtnerampeln sind vom Tisch"

Das teilte Oberbürgermeister Helmut Reitemann im Technischen Ausschuss am Mittwoch mit, nachdem Bernhard Rewes (CDU) nachgefragt hatte, ob im Luftreinhalteplan alle angedachten Möglichkeiten auch enthalten sein müssten. "Es muss auf jeden Fall gehandelt werden", hielt Reitemann fest, weil Grenzwerte überschritten würden, wenn auch geringfügig, weshalb wohl auf jeden Fall in Balingen eine Umweltzone eingerichtet würde. "Damit kann man sicher leben", so seine Einschätzung, wie auch mit Tempo 30 auf der Endinger Ortsdurchfahrt, und zwar nicht nur nachts, wie es derzeit der Fall sei, sondern auch tagsüber.

"Die Pförtnerampeln sind aber vom Tisch", kündigte Reitemann an. Sie waren in den Diskussionen immer wieder als Verbesserung für Endingen vorgeschlagen worden. Eine sollte am Ortseingang dafür sorgen, dass der Verkehrstrom aus Richtung Erzingen so getaktet wird, dass die Fahrzeuge an der Kreuzung Am Wettbach/Bruckrain/Bundesstraße Grün haben und nicht mehr halten müssen, die andere in der Lehrstraße bei der Einfahrt in die Bundesstraße. Es werde befürchtet, dass sich durch die Ampeln der Verkehr verlagere, zum Beispiel nach Weilstetten, was aber nicht Sinn der Sache sei, begründete Reitemann den Verzicht auf die Lichtanlagen. Darauf habe auch Weilstettens Ortsvorsteher Wolfgang Schneider aufmerksam gemacht.

Verbesserungen verspricht sich die Verwaltung durch begleitende Maßnahmen. So sei geplant, noch in diesem Jahr im Zusammenhang mit Belagsarbeiten eine Linksabbiegespur von der Endinger Ortsdurchfahrt in die Lehrstraße anzulegen. Und es werde darüber nachgedacht, nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs in der Wilhelmstraße auf dieser nur noch Tempo 30 zu erlauben.