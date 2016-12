Balingen Pflommasäck kehren zur Fasnet zurück

Das war im vergangenen Jahr nicht der Fall. Nach dem Tod ihres Zunftmeisters und Gründungsmitglieds Wilfried ­Fuoß sowie eines weiteren Vereinsmitglieds sagte die Zunft alle Termine für die Fasnet 2016 ab. Es folgte im Frühjahr die Hauptversammlung, bei der die Nachfolge von Fuoß geklärt wurde: Zur neuen Zunftmeisterin wurde Conny Sellin bestimmt, die ebenfalls seit der Gründung der Pflommasäck 1998 der Zunft angehört und 15 Jahre lang im Ausschuss mitgearbeitet hat.

Sie hat sich mit ihrem Stellvertreter Joachim Schairer vorgenommen, dass der Verein im Sinne von Fuoß weitergeführt werden soll. Das bedeutet, dass wie in der Vergangenheit mit der Hauptversammlung und dem Abstauben am 5. und 6. Januar die Fasnetssaison eröffnet wird. Erster Höhepunkt soll die Teilnahme am Treffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb in Bisingen am 21. und 22. Januar werden. Danach fahren die Erzinger Narren zu Veranstaltungen nach Nordstetten, Frittlingen, Dietingen und Ludwigsburg-Neckarweihingen.

Am Schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, folgt für die Pflommasäck der zweite Höhepunkt: die Fasnet im Ort mit der Schülerbefreiung, dem Rathaussturm und am Abend mit der "Pflomma-Fasnet" in der Geischberghalle mit vielen lustigen Beiträgen. Am Fasnets-Montag ist ebenfalls im Ort das Narrentreiben und das traditionelle Eiersammeln angesagt, wobei die Eier und "Sonstiges" am Abend in der Geischberghalle zubereitet werden. Die Ortsfasnet endet am Fasnets-Dienstag mit dem Kinderumzug und der Kinderfasnet, ebenfalls in der Geischberghalle.