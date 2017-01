Balingen Pflichtaufgaben und Großprojekte

SPD-Fraktion will genau hinsehen

Von einem "insgesamt relativ unproblematischen Haushalt 2017" sprach SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Teufel. "Aktuell brauchen wir vor dem Reißen der 30-Millionen-Schulden-Marke keine Angst zu haben", sagte er und verwies darauf, dass es 2016 nicht zur geplanten Neuverschuldung von 6,8 Millionen Euro gekommen sei und auch die für dieses Jahr geplante Neuverschuldung von 8,9 Millionen Euro nicht verbraucht werde.

Letzteres unter anderem deshalb, weil der Etat wieder erst nach dem ersten Monat des Haushaltsjahres verabschiedet werde. Es sei nun zu befürchten, dass ebenso wie 2016 Reparaturaufträge für Straßen und Gehwege erst zur Jahresmitte ausgeschrieben werden können. 2016 habe das dazu geführt, dass "nur ein bescheidener Teil der dringendsten Arbeiten tatsächlich erledigt werden konnte".

Die Gartenschau ist für Teufel eine große Chance zur Stadterneuerung und Stadtentwicklung. Mit Blick auf andere anstehende große Aufgaben werde die SPD "genau aufpassen", dass die Verwaltung nicht aus Angst vor einer vorübergehend höheren Verschuldung notwendige Maßnahmen zum Erhalt, zur Pflege und zur Modernisierung der städtischen Einrichtungen zu weit streckt. "Das führt zumindest mittelfristig zu Vermögensvernichtung", so seine Einschätzung.

Freie Wähler wollen sparen

Die Instandhaltung und Sanierung öffentlicher Gebäude und die "sonstige Infrastruktur" griff auch der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Werner Jessen, auf. Diese Pflichtausgaben der Stadt steigen seiner Ansicht nach "auf immer neue Rekordwerte". Daher empfahl er, trotz sprudelnder Einnahmen bei den Sparbemühungen nicht nachzulassen, "trotz vielfältiger unüberhörbarer Wünsche und Anforderungen" und angesichts des zu erwartenden Schuldenanstiegs.

Für Jessen ist die Entwicklung der künftigen Kreisumlage das größte Risiko. Sie sei bereits in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen. Und angesichts der beiden "Jahrhunderprojekte" Zentralklinikum und Regionalstadtbahn sei in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Erhöhung der Kreisumlage zu rechnen. Jessen fragt sich, "wie wir dies stadtintern kompensieren können".

Er beschrieb den Haushalt 2017 als "grundsolide und mit Augenmaß aufgestellt". Er beschrieb die Entwicklung der Stadt trotz der Finanzprobleme als "sehr positiv", wobei er darauf verwies, dass für eine "attraktive Stadt" Baulanderschließungen ebenso notwendig seien wie eine attraktive Innenstadt und die Vielfalt des Einzelhandels. Er forderte die Balinger auf, lokal einzukaufen und sich in der Gemeinschaft einzubringen.

Die Grünen wollen Konzepte

Konzept-Entwicklungen, die Aussagen dazu machen, wie das soziale Leben in dieser Stadt weiterentwickelt werden soll – diese vermissen die Grünen, wie Fraktionsvorsitzende Conny Richter betonte. Es gehe darum festzustellen, wie die Lage von Kindern und Jugendlichen in der Stadt ist, was die Vorstellungen der Frauen für Balingen sind, was Menschen mit Behinderungen fehlt, wie die Bedürfnisse der älteren Bewohnern sein werden und wie Mobilität zu organisieren ist, damit Lärm und Gestank die Bürger nicht krank machen. "Die Stadtplanung muss mit den Fachämtern wieder deutlicher die Lebenslagen dieser Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen, damit Balingen für alle attraktiv bleibt – oder auch wieder wird", so die Forderung Richters.

Für Richter ist die Gartenschau daher "eine große Chance", die aber den Mut abverlangt, den nicht gerade kleinen Schuldenstand und die geringe Rücklage zugunsten der geplanten Entwicklung auszuhalten. Zur Verbesserung der Haushaltssituation ist es laut Richter notwendig, die Entwicklung zu noch höherer Kostendeckung fortzuschreiben und nicht länger auf mögliche Einnahmequellen bei der Parkraum-Bewirtschaftung zu verzichten.

Auch ein "kompetenter Blick von außen" könne hilfreich sein bei der Prüfung "ob nicht doch durch eine maß- und sinnvolle Aufgabenkritik Optimierungspotenzial besteht", hielt Conny Richter außerdem fest.

Hinsichtlich der Stadtentwicklung bedauerte der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Dietmar Foth, dass die Nutzung des Strasser-Geländes sich zu einer "unendlichen Geschichte" entwickelt. Erneut sei die Stadtplanung mit ihren Ideen gescheitert. "Das ist auch gut so", hielt Foth fest, denn ein Lebensmittel-Discounter habe an dieser zentralen Stelle der Innenstadt, "diesem Filetstück", nichts verloren. Das Alternativkonzept mit Handel, Wohnen, Gastronomie, Arbeiten und Freiflächen habe gezeigt, dass dort Interessantes geschaffen werden könnte.

FDP spricht von Ärztehäusern

Foth hält eine Teilbebauung für möglich, die die Gartenschau aufwertet, obgleich daran gedacht sei, das Gelände zunächst als Parkplatz und dann eben für die Gartenschau zu nutzen. Er kann nicht nachvollziehen, warum von der Verwaltung "vehement ein Planungs- beziehungsweise Ideenwettbewerb für dieses Gelände abgelehnt wird".

Für die FDP ist eine hinreichende Versorgung der Bevölkerung mit ambulanter Medizin für die Stadt ein Zukunftsthema: "Ärztehäuser oder medizinische Zentren könnten da wichtig sein." Daher erwarten Foth und seine Fraktionskollegen von der Verwaltung eine Analyse als ersten Schritt sowie Vorschläge und Ideen, "was getan werden könnte". Balingen sollte zudem bei der Einrichtung eines Hospiz im Kreis "unterstützend wirken und einen Beitrag leisten".