Balingen Pflegeheim soll auf die Pferdekoppel

Balingen-Endingen. Dieses Vorhaben war bereits in einer vergangenen Sitzung Thema wie auch bei der Ortsbegehung des Ortschaftsrats mit der Verwaltungsspitze. Dabei wurde schon einmal der mögliche Standort in Augenschein genommen, und zwar in der "Au" in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten. Die Endinger Räte können sich dort ein Pflegeheim, eventuell kombiniert mit betreutem Wohnen, gut vorstellen.

Wie Ortsvorsteher Thomas Meitza auf Anfrage mitteilt, sei das Grundstück in städtischen Besitz und auch überplant. Dort sollte in der Vergangenheit ein Festplatz angelegt werden. Notwendig sei daher eine Änderung des Bebauungsplans. Für das kommende Jahr sollen Mittel für die Einleitung eines neuen Bebauungsplanverfahrens eingestellt und die Suche nach einem Investor oder Betreiber angegangen werden.

"Wir unterstützen die Bemühungen für eine wohnortnahen Versorgung von Pflegeplätzen", signalisiert Baudezernent Michael Wagner die Unterstützung durch die Stadt, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen und bei der Suche nach einem Betreiber zu helfen. "Das Vorhaben ist positiv", so Wagner.