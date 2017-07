Balingen Pflegeheim nicht ohne die Brücke

Dass die neue Brücke bisher noch nicht realisiert ist, hänge unter anderem mit einer Finanzierungslücke zusammen, erläuterte Baudezernent Michael Wagner. Diese könne die Stadt nur schließen, wenn Bauplätze verkauft werden. Das wollte Jürgen Walz nicht gelten lassen: "Das wurde uns so auch schon beim Sägewerkareal gesagt." Renz stieß ins selbe Horn: die Stadt solle nicht glauben, dass sie mit der Erschließung den Wurm am Haken habe, am Ende, so vermutete er, werde das Gebiet erschlossen, "aber die Brücke kommt doch nicht".

Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler brachte ein wenig Licht in das Hin und Her in den Verhandlungen zwischen Stadt und Bahn. 2006 waren die Planungen angelaufen, die Bahn hatte immer wieder Änderungen gefordert, die das von der Stadt Balingen beauftragte Ingenieurbüro einarbeiten musste. Für 2017 stünden insgesamt rund 1,2 Millionen Euro für den Bau im Haushalt, die Stadt warte nur noch auf einen Stempel und damit die Freigabe der Bahn, erläuterte Köhler. Noch vor der Sitzung habe er mit dem zuständigen Bahnmitarbeiter telefoniert und um einen Termin Ende September in Karlsruhe gebeten. Bisheriges Ergebnis: die Bahn will intern absprechen, Balingen muss erst einmal warten. Eugen Renz mahnte indes eine zügige Umsetzung an, um nicht erneut von neuen Vorschriften überholt zu werden.

Dass Engstlatt eine neue Bahnbrücke will, ist nicht erst seit Donnerstag klar. Jedoch äußerten in der Sitzung Zuhörer auf Nachfrage von Ortschaftsrat Peter Faber Sorgen über ein mögliches erhöhtes Verkehrsaufkommen – wegen der Angestellten des Pflegeheims und den Besuchern. Dabei hatten sie auch die Parksituation im Auge. Baudezernent Wagner beruhigte in diesem Punkt: Es sei vorgesehen doppelt so viele Stellplätze zu schaffen, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Nächste Woche beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Angelegenheit (Dienstag, 25. Juli, 17.30 Uhr, Stadthalle). Ob sich das Gremium an die von den Engstlattern gewünschte, ja geforderte Verbindung von Pflegeheim und Bahnbrücke hält, wird sich zeigen. Denn eigentlich geht es in dem Verfahren nur darum, dass die städtischen Gremien den Bebauungsplan dahingehend ändern, dass statt der bisher vorgesehenen Reihen- beziehungsweise Einfamilienhäuser zwischen Hertenwinkelstraße und Furtwiesenstraße ein in L-Form angelegtes Pflegeheim mit 75 Plätzen gebaut werden kann – was im Hertenwinkel grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist.