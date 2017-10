Balingen Pflasterarbeiten bis zum Reformationstag weitgehend fertig

Balingen. Bis zum Reformationsjubiläum am Dienstag, 31. Oktober, sollte die Baustelle am Hinteren Kirchplatz abgeschlossen sein und prompt Schauplatz der Feierlichkeiten werden. So lautete der Plan des städtischen Tiefbauamts zu Baubeginn im April. Kurz vor dem Festtag sieht der Platz zwischen Stadtkirche und CityCenter aber noch sehr nach Baustelle aus: Baustellenfahrzeuge, Absperrungen und eine große Aussparung im Belag sind zu sehen.