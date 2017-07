Balingen Pfarrer nimmt Abschied von Endingen

Auf die neue Herausforderung freut sich der habilitierte Theologe: "Die Stelle passt gut zu meiner Qualifikation", sagt er. Die Entscheidung sei aber auch mit Verzicht verbunden. Seine Gemeinde werde ihm fehlen, sagt er: "Ich war gerne in Endingen. Was ich mitnehme, ist die Erfahrung, wie Gemeinde sein kann."

Gerne erinnert er sich an das Kirchenjubiläum, an die Gottesdienste mit Band oder Theater, die aufwendig vorbereitet worden seien, an die Glaubenskurse, an Menschen, die er intensiv begleitet hat, an seine Seelsorgetätigkeit bei Beerdigungen und Trauungen. Er habe in Endingen etwas gelernt: dass eine Predigt nicht nur ein intellektuelles, sondern auch ein emotionales Element habe, dass Menschen in ihrer konkreten Situation angesprochen werden müssen. "Wenn man intensiv zusammenlebt, ändert sich was. Das wird mir fehlen, ich bin nicht der Typ, der nur mit Büchern leben möchte." In Endingen gebe es eine lebendige Gemeinde, die Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung, den Vereinen und der Schule sei sehr gut gewesen: "Bei den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier haben alle mitgemacht." Auch noch etwas habe er in Endingen gelernt: "Zur Gemeinde gehört mehr als nur ein Pfarrer."

Die Professur sei ihm angeboten worden, Erfahrungen dafür bringt er mit: Bevor er nach Endingen gekommen ist, hat er an der Universität in Tübingen und danach an der Universität in Greifswald unterrichtet.