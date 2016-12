In der durch den Frauenkreis Schömberg schön geschmückten Geischberghalle hat die evangelische Gemeinde Erzingen-Schömberg ihr Gemeindefest gefeiert. Auftakt war mit einem Familiengottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger, der von den den Kindern des Kindergartens Rasselbande mitgestaltet wurde (unser Bild). In der Predigt stimmte Kröger auf das große Fest ein und unterstrich die Bedeutung des Advent. "Seien Sie ein Licht im Advent", gab er den Besuchern auf den Weg. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Neben dem Mittagessen kam es auch Kaffee und Kuchen von den Kindergarteneltern. Der Erlös geht an den Kindergarten. Foto: Breisinger