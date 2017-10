Balingen Petition: Erhalt der Unterführung gefordert

Balingen-Engstlatt. Der Bau der neuen Eisenbahnbrücke ist Thema in der Sitzung des Engstlatter Ortschaftsrats gewesen. In der Bürgerfragestunde wurde nach dem Stand der Bebauung in Bol-Hertenwasen und nach der Brücke über die Bahnlinie gefragt. Ortsvorsteher Klaus Jetter wies darauf hin, dass die Verwaltungsspitze und die Mitglieder des Technischen Ausschusses einen Vorort-Termin hatten und zahlreiche interessierte Engstlatter dabei gewesen seien.