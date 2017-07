Balingen Personenwagen überschlägt sich

Balingen-Zillhausen (mak). Bei einem Unfall in der Ortsdurchfahrt von Zillhausen sind am Freitag gegen 14 Uhr eine Autofahrerin und ein Kind, das in ihrem Wagen saß, verletzt worden. Die Frau, die aus Richtung Stockenhausen kam, hatte laut Polizeiangaben aus ungeklärtem Grund einen am Straßenrand geparkten Wagen übersehen und links am Heck gerammt. Das Fahrzeug wurde nach rechts in ein Garagentor gedrückt; der Wagen der Unfallverursacherin schleuderte, überschlug sich und blieb dann mitten auf der Straße auf dem Dach liegen.