Balingen Pauli ehrt und verabschiedet treue Mitarbeiter

Im Beisein der jeweiligen Amtsleiter und Dezernenten wurden für 25 Jahre im öffentlichen Dienst Hansjörg Buck (Gesundheitsamt), Janette Hanke (Sozialamt), Michaela Schneider (Rechts- und Ordnungsamt), Gerd-Martin Sauter (Straßenbauamt), Bettina Scherer (Kommunalamt) und Rita Pieschel (Jugendamt) geehrt. Eugen Köhle wurde nach 43 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Er hat den Berufsbetreuertag ins Leben gerufen und viele neue Ideen in die Betreuungsbehörde eingebracht. Nach 48 Jahren Tätigkeit im Vermessungswesen wurde Edeltraud Scherl verabschiedet. Ihr umfangreiches Wissen im Bereich des Vermessungswesens hat sie stets an den Nachwuchs weitergegeben.

Auf ein besonderes Jubiläum, auf 50 Jahre im öffentlichen Dienst, kann Ilse Bitsch zurückblicken. Sie tritt den Ruhestand nach einem halben Jahrhundert im Bereich des Vermessungswesens an. Die letzte Dienststelle von Herbert Scheffold war in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten. Nach Stationen beim Sozialamt und Rechts- und Ordnungsamt hat er zum Abschluss seiner beruflichen Laufbahn die Leitung der Lea Meßstetten übernommen. Nach 49 Jahren im aktiven Forstdienst tritt Karl-Otto Schäfer seinen Ruhestand an. Nach unterschiedlichen Stationen im Forstwesen war er zuletzt Büroleiter für den Forstbereich Hechingen. Seinen Lehrauftrag an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg wird er auch im Ruhestand weiter fortführen.