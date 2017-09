Balingen "Passt nicht mehr": Hindenburg auf Prüfstand

Aus seiner Meinung machte Jessen kein Hehl: Paul von Hindenburg sei sicherlich eine bedeutende Persönlichkeit der deutschen Geschichte, allerdings sei er auch der Steigbügelhalter für Adolf Hitler und damit Wegbereiter des sogenannten Dritten Reichs gewesen. "Ich finde, der Name passt nicht mehr in unsere Zeit", sagte Jessen – dies vor allem vor dem Hintergrund, dass an der nach dem Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten der Weimarer Republik benannten Straße womöglich das Jugendhaus errichtet werden soll. Für die Jugend könne Hindenburg kein Vorbild sein, so Jessen. Mit Blick darauf, dass an der heutigen Hindenburgstraße mit dem Aktivpark und den Eyach-Auen ein zentraler Bereich der Gartenschau angesiedelt werden soll, solle der Name einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Hindenburg ist als Namensgeber für Straßen und Plätze in vielen Städten Deutschlands bereits gestrichen worden.

Unterstützung erhielt Jessen für diesen Vorstoß im Gremium von Uwe Jetter (Grüne): Er fände es gut, wenn bei den Straßennamen "ausgemistet" würde. Bei der Neubenennung sollen nach Meinung von Jetter Namen von Frauen mehr als bisher berücksichtigt werden.